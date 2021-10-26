На Донбассе погиб сержант Георгий Халиков

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб военный из Полтавской области Георгий Халиков.

"26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин – мастер-сержант Халиков Георгий Журович", - сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Facebook.

Автор: facebook.com/Poltavskyi.TCK/

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В ТЦК выразили соболезнования родным и близким воина.

Ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе погиб украинский военный. Еще один боец получил осколочное ранение. Защитники открыли ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Вынудили оккупантов прекратить обстрел.