На Донбассе боевики стреляют из запрещенного вооружения, двое раненых

Путинские наемники ранили еще двух украинских воинов. Фото: Анатолий Степанов, УНИАН

На протяжении текущих суток, 28 октября, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Четыре из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеского обстрела ранения получили два украинских воина, сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

"Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В направлении Крымского враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. Из минометов калибра 82 мм наемники обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки.

Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения вероятно, "Орлан-10".

"Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - подчеркнули в штабе.

26 октября в результате артиллерийских обстрелов со стороны врага на Донбассе погиб сержант Георгий Халиков.