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понедельник, 31 января 2022 14:48

Оккупанты изрешетили пулями Светлодарск, ранен рыбак

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Оккупанты изрешетили пулями Светлодарск, ранен рыбак
Оккупанты стреляли в сторону Светлодарска, раненый мирный житель. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

31 января около 11:30 российские оккупанты на Донбассе обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации из направления оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска, выпустив пять очередей из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела огнестрельное сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил мужчина 1953 года рождения. Случилось это, когда он рыбачил в районе Углегорского водохранилища.

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"Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу", - добавили в ООС.

Оккупанты в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса, подчеркнули в штабе.

За прошлые сутки, 30 января, российские наемники на Донбассе нарушили режим тишины один раз. В результате действий врага один украинский военнослужащий получил ранение.

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