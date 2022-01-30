На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов

Стало известно, как прошли сутки на передовой. Фото: ООС

За сутки 29 января на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не было.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Вчерашние сутки стали девятыми с начала января, когда соблюдался режим тишины.

По состоянию на 7.00 текущих суток нарушений перемирия со стороны российско-оккупационных войск также не было.

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Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

28 января на передовой сохранялась тишина. 27 января российские наемники дважды нарушили тишину. В частности, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия. В Луганской области диверсионно-разведывательная группа россиян попыталась проникнуть на передовые позиции украинского войска, однако их остановили.