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воскресенье, 30 января 2022 10:15

На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов

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На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов
Стало известно, как прошли сутки на передовой. Фото: ООС

За сутки 29 января на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не было.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Вчерашние сутки стали девятыми с начала января, когда соблюдался режим тишины.

По состоянию на 7.00 текущих суток нарушений перемирия со стороны российско-оккупационных войск также не было.

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Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

28 января на передовой сохранялась тишина.

27 января российские наемники дважды нарушили тишину. В частности, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия. В Луганской области диверсионно-разведывательная группа россиян попыталась проникнуть на передовые позиции украинского войска, однако их остановили.

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Дата
30
января

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