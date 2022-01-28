"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW

Фото: Валерий Шмаков

Сегодня украинские военные впервые совершили учебные стрельбы из переданных Великобританией противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Gazeta.ua подготовила видео и фотогалерею из стрельб, которые прошли во Львовской области на базе 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Стреляли ПТРК на дистанциях от 300 до 600 метров. В качестве мишеней были боевая машина пехоты, САУ и бронетранспортер МТ-ЛБ. Огонь вели из дома через окно, окопа и из боевой машины. Все цели были поражены.

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Овладение нового оружия происходит под руководством инструкторов из состава тренировочной миссии Вооруженных сил Великобритании в Украине ORBITAL.

Операторам противотанковых ракетных комплексов NLAW после стрельбы вручили сертификаты о прохождении курса. В будущем они сами станут инструкторами.

"Цели были поражены отлично, условия приближены к боевым. Подготовка инструкторов ПТРК состоялась в кратчайшие сроки. Всего три дня на теорию и тактику и два дня на практическое применение. За 5 дней было подготовлено около 40 инструкторов ПТРК NLAW. Уже с понедельника они будут учить основам стрельбы из нового комплекса личный состав подразделений, выполняющих задачи в зоне ООС", - отметил представитель Главного управления доктрин и подготовки ГШ ВС Украины полковник Николай Губень.

По его словам, противотанковый комплекс значительно увеличит боевые возможности украинских войск в оборонном бою. Благодаря дальности стрельбы от 20 до 600 м этот ПТРК можно использовать в урбанизированной местности. В снаряженном состоянии весит 12 кг.

Ракетные комплексы NLAW уже находятся на Донбассе, где ждут прибытия профессиональных бойцов-операторов, сообщил командующий Командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк.

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"Данное средство позволяет увеличить плотность противотанковой обороны и закрывает промежуток от переднего края до 600 метров. Поэтому сейчас у нас противотанковая оборона перекрыта от переднего края до 5 км. На такое дальнее расстояние работают отечественные противотанковые средства", - добавил он.

Со следующей недели в 184 НЦ прибудет еще около 20 военнослужащих, чтобы получить специальность оператора ПТРК NLAW. Также операторы будут тренироваться вести ночные стрельбы.

"Благодарен британцам за такое классное, высокоточное оружие. Легкое в использовании, можно применять как в поле, так и в городе. Вражеские танки будут уничтожены стопроцентно. Никакие решетки на башнях танков не спасут. Ракета может поражать цель как в крышу, если стрелять по танку, так и в борт, если вести огонь, например, по ДОТам и блиндажам", - отметил после первого выстрела из NLAW боец ​​Зеновий Тужанский.

18 января Минобороны Украины сообщило, что противотанковые системы прибыли из Британии в Украину. Речь идет о ракетах NLAW - совместной разработки Британии и Швеции. В Минобороны заверили, что средства будут использованы только для самообороны. Позже Британия отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных. 25 января во Львовской области начались первые военные учения с применением NLAW.