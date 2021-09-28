Оккупанты ежедневно увеличивают атаку. Есть раненный

27 сентября оккупанты восемь раз обстреляли ВСУ. Фото: facebook.com/pressjfo.news

27 сентября вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военный ВСУ получили ранения.

Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное, сообщили в ООС.

В направлении райцентра Попасная Луганской области противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки Марьинского района Донецкой области били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Новолуганского Бахмутского района Донецкой области оккупанты четыре раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Неподалеку Золотого-4 Попаснянского района обстреливали позиции наших защитников с ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Причепиловка Новоайдарского района Луганской области оккупанты использовали гранатометы различных систем.

Сегодня утром российские наемники дважды стреляли вблизи Крымского Новоайдарского района из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

26 сентября вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военный ВСУ подорвался на неизвестном враждебном устройства и погиб. Еще один получил огнестрельное осколочное ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести.