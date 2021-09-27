Неутешительная весть из Донбасса: в ООС сообщили о потерях

26 сентября вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Один военный ВСУ подорвался на неизвестном враждебном устройства и погиб. Еще один получил огнестрельное осколочное ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести, отчитываются в ООС.
Так, вчера оккупанты целились только по позициям ВСУ вблизи населиних пунктов в Донецкой области.
В направлении Лебединского Волновахского района противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи райцентра Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Нью-Йорк Бахмутского района обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
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Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного Мариупольского района и дважды у Новолуганского Бахмутского района.
Украинские военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что сейчас на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей может быть до 2,5 тыс. кадровых российских военных. Он сообщил, что эти люди в основном курируют боевиков и полностью подконтрольны Москве. По его словам, они также участвовали в так называемых выборах в Думу.
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