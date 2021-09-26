На Донбассе воюет около 2,5 тыс. российских кадровых военных – главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный / "Радио свобода"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что сейчас на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей может быть до 2,5 тыс. кадровых российских военных.

Он сообщил, что эти люди в основном курируют боевиков и полностью подконтрольны Москве. По его словам, они также участвовали в так называемых выборах в Думу. Об этом передает "Радио свобода".

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"Мы пользуемся данными разведки. По ее оценкам, около 2-2,5 тыс. российских военных находятся на Донбассе. Это настоящая оккупационная власть", - говорит Залужный.

"Залужный отметил, что на сегодня ВСУ фиксируют уменьшение количества обстрелов на Донбассе со стороны оккупантов. Если они были от 15 до 18 в сутки, то сейчас 4–5. Это связано с завершением стратегических учений "Запад-2021". Используем все необходимое, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял", - говорит Залужный.

За прошедшие сутки, 25 сентября, ситуация в районе проведения операции "Объединенных сил" оставалась контролируемая. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась.