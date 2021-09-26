На Донбассе за минувшие сутки ранили одного военного

 
Ексклюзивы
1/5
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 234
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 333
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 2889
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 2610
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 207
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 468
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 684
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3411
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1593
Фото
Все фото
4
6
3
5
13
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Боевики впервые за пять лет обстреляли Счастье: ранен городской голова
Боевики впервые за пять лет обстреляли Счастье: ранен городской голова
Жена погибшего разведчика стала офицером ВСУ
Жена погибшего разведчика стала офицером ВСУ
Боевики изрешетили пулями грузовик наблюдателей ОЦКК
Боевики изрешетили пулями грузовик наблюдателей ОЦКК
Определили лучший танковый взвод: невероятные фото
Определили лучший танковый взвод: невероятные фото
Видео
Все видео
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Российские наемники на Донбассе притихли
Российские наемники на Донбассе притихли
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 2871
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 747
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2655
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1305
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 801
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 288
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
воскресенье, 26 сентября 2021 09:40

На Донбассе за минувшие сутки ранили одного военного

  Комментировать
На Донбассе за минувшие сутки ранили одного военного
Обстрелянный дом в Авдеевке / Игорь Тимоць

За прошедшие сутки, 25 сентября, ситуация в районе проведения операции "Объединенных сил" оставалась контролируемая.

Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась. Об этом сообщает штаб "Операции объединенных сил".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Мэдисон-сквер выстрелы слышны не так громко, как в Авдеевской "промке" - самое интересное из выступления Зеленского в ООН

Российские вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня. Дважды применили запрещено "Минск договоренностями" вооружения.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм. Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия. В районе Лебединского оккупанты применили запрещены минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы. В сторону Водяного враг вели обстрелы со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие враждебных действий один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное. Военные "Объединенных сил" открывали огонь, применяя разрешено "Минск договоренностями" вооружения.

На временно оккупированную территорию Донбасса проехали три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста. Людям доставят 37,2 тонны гигиенических наборов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе за минувшие сутки ранили одного военного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем

Греческий паром затонул у маяка

Наркокартель ошибочно расстрелял 43-х студентов

Назвали распространенные мифы о контрацепции

Самое читаемое
&quot;Барселона&quot; осталась без тренера
"Барселона" осталась без тренера Просмотров: 14733
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 8964
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора Просмотров: 8370
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 6768
&quot;Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами&quot; - отец Зеленского пошел в Instagram
"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
5
 Просмотров: 5175
Донбасс
Красный Крест отправил гумпомощь в ОРДЛО
Красный Крест отправил гумпомощь в ОРДЛО Просмотров: 36
На Донбассе ранили украинского военного
На Донбассе ранили украинского военного Просмотров: 54
Мины 120-го калибра и гранаты "с неба": российские наемники наращивают атаки
Мины 120-го калибра и гранаты "с неба": российские наемники наращивают атаки Просмотров: 90
"Политика сейчас напоминает болото" - Ярош поделился мыслями относительно событий в Украине
"Политика сейчас напоминает болото" - Ярош поделился мыслями относительно событий в Украине
 2 Просмотров: 1071
Офис президента не ответил Bellingcat по поводу дела "вагнеровцев"
Офис президента не ответил Bellingcat по поводу дела "вагнеровцев" Просмотров: 234
Больше всего комментируют
3
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
3
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
"Политика сейчас напоминает болото" - Ярош поделился мыслями относительно событий в Украине
2
Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
Голосов: 11619
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть