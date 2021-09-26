На Донбассе за минувшие сутки ранили одного военного

Обстрелянный дом в Авдеевке / Игорь Тимоць

За прошедшие сутки, 25 сентября, ситуация в районе проведения операции "Объединенных сил" оставалась контролируемая.

Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась. Об этом сообщает штаб "Операции объединенных сил".

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Российские вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня. Дважды применили запрещено "Минск договоренностями" вооружения.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм. Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия. В районе Лебединского оккупанты применили запрещены минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы. В сторону Водяного враг вели обстрелы со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие враждебных действий один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное. Военные "Объединенных сил" открывали огонь, применяя разрешено "Минск договоренностями" вооружения.

На временно оккупированную территорию Донбасса проехали три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста. Людям доставят 37,2 тонны гигиенических наборов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.