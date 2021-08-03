Оккупанты били из гранатометов и запускали беспилотник

Со стороны оккупантов зафиксировали 5 обстрелов. Фото: yavoriv-info

С начала суток на Донбассе зафиксировали шесть обстрелов со стороны оккупантов.

У населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования РФ вели огонь из стрелкового оружия. Об этом информирует пресс-центр ООС.

Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

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Неподалеку Водяного, что у Донецка, российские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра. А у Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщили представителям Миссии ОБСЕ.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил поездку в зону проведения операции Объединенных сил, запланированную на 3 августа. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запретил визиты чиновников.