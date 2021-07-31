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суббота, 31 июля 2021 21:00

В сторону оккупированного Донецка запустили флаг Украины
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К годовщине освобождения Авдеевки в небо в сторону оккупированного Донецкая подняли флаг Украины.

Флаг запустили на желтых и голубых воздушных шариках. Об этом сообщает 72 отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев.

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Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка. Фото: facebook.com/72.brigade.best
Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка. Фото: facebook.com/72.brigade.best
Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка. Фото: facebook.com/72.brigade.best
Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка. Фото: facebook.com/72.brigade.best
Флаг Украины запустили в небо из Авдеевки в сторону оккупированного Донецка. Фото: facebook.com/72.brigade.best

"К 7-й годовщине освобождения Авдеевки от российской оккупации, представители общественной организации "Третья сила" совместно с неравнодушными гражданами и военнослужащими, подняли в небо в сторону Донецка государственный флаг, чтобы поддержать украинское население, которое находится во временной оккупации, и напомнить оккупантам, что Донецк - это Украина, что желто-голубой флаг еще поднят над освобожденным городом", - говорится в сообщении.

В зоне проведения операции Объединенных сил состоялись военные учения. Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины отработали уничтожение морского десанта условного противника.

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