Обострение на Донбассе: РФ готовится к наступлению на Луганщину

Боевики готовят наступление на мирные города Украины. Главком

Обострение ситуации на фронте связано с открытием КПВВ.

Россия настаивает на открытии транспортного сообщения для автомобилей с грузоподъемностью более 20 т. Для этого требуют разминировать мост около города Счастье, что, фактически, ведет к Луганской ТЭЦ и мирным промышленным городам, говорит Gazeta.ua сопредседатель ОО "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Россияне не интересуются судьбой украинцев, живущих на оккупированной Луганщине. Их требование связано только с облегчением им наступательных действий.

"Если боевики пойдут в наступление, то удержать этот объект будет довольно сложно. Они под видом открытия КПВВ хотят занять опорный пункт Фасадное. Мы настаиваем на открытии контрольного пункта Золотое, что на первомайском направлении. Поэтому они его обстреливают, потому что это зона пилотного разведения", - говорит эксперт.

Ранее боевики опубликовали информацию о захвате украинского БПЛА.

"Это опровергает информацию о том, что ВСУ запрещено использование БПЛА, контрснайперських и снайперских пар", - говорит Снегирев.

Чтобы давить на Украину, россияне начали обстреливать жилые кварталы.

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"Надеются, что в Украине начнется волна недовольства по поводу обстрелов мирных кварталов", - говорит он.

После обнародования информации о проведении военных учений боевики были вынуждены подтвердить, что действительно провели тренировку танковых подразделений.

Кроме этого, подтвердилась информация о пересечении украинской границы российскими военными.

В Луганске работает комиссия по РФ, которая проводит комиссию по мобилизации населения.

"Украинским СМИ вбрасывается информация, что в случае обострения ситуации боевики мобилизуют до 10 тысяч солдат. Это информационное прикрытие для ввода на территорию Украины батальйонно -тактических групп Российской Федерации", - говорит Дмитрий Снегирев.

Первые признаки, что Россия силовым путем планирует захватить территорию Украины, были связаны с подготовкой военизированных групп на территории Крыма. Они начали проявляться еще 2013 года, в частности на совместных учениях с Беларусью.