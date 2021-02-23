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вторник, 23 февраля 2021 14:45

Оккупанты отрабатывали захват Донбасса на учениях с Беларусью 2013-го

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Оккупанты отрабатывали захват Донбасса на учениях с Беларусью 2013-го
В 2013 году российские военные отрабатывали блокирование морской акватории и воздушного пространства. Фото: Reuters

Первые признаки, что Россия силовым путем планирует захватить территорию Украины, были связаны с подготовкой военизированных групп на территории Крыма. Они начали проявляться еще 2013 года, в частности на совместных учениях с Беларусью.

Об этом заявил представитель Главного управления Минобороны Вадим Скибицкий в эфире "Радио Свобода". По его словам, военная разведка неоднократно докладывала высшему руководству государства об усилении российских группировок на полуострове.

"Непосредственно 810-я бригада морской пехоты РФ на своих полигонах отрабатывала подготовку и оснащение незаконных вооруженных формирований на территории Крыма. Черноморский флот и все, что было связано с его деятельностью, представляло угрозу. Мы проанализировали размещение 1-го и 2-го эшелонов, резервов и конфигурацию войск, которая была на совместных российско-белорусских учениях 2013-го. Именно такой сценарий был повторен 2014 года против нас, но уже с оккупацией Донбасса", – сказал он.

2013 года российские военные отрабатывали блокировку морской акватории и воздушного пространства, а также проведение разведывательных действий против Украины. 23 февраля 2014 года система управления Южного военного округа ВС РФ и группировки в Крыму были переведены в полную боевую готовность.

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Российско-украинская война продолжается с февраля 2014 года. Тогда РФ оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Владимир Путин надеется из-за обострения ситуации на Донбассе и в Крыму добиться снятия международных санкций с России.

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