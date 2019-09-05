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четверг, 05 сентября 2019 15:51

Обмен пленными: на свободу выпустили еще одного предателя

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Обмен пленными: на свободу выпустили еще одного предателя
Предатель есть в списках на обмен. Фото: Сайт президента Украины

Из-под стражи освободили офицера ВСУ Александра Ракушина, которого подозревают в работе на ФСБ.

В конце августа его выпустили из-под ареста под личное обязательство, сообщил его адвокат Родион Пугач, пишут Украинские новости.

"Эти события связаны. Хотя Ракушин гражданин Украины, но он дал добровольное согласие на обмен в РФ", - сообщил защитник.

Пугач добавил, что дело против предателя не прекратили, а дату обмена пока не определили.

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Решение об обмене пленными примут в ближайшее время.

Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время встречи со своим кумом, украинским политиком Виктором Медведчуком, сообщили российские СМИ.

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05
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