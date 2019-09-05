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четверг, 05 сентября 2019 13:16

В прокуратуре прокомментировали освобождение Цемаха из-под стражи

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В прокуратуре прокомментировали освобождение Цемаха из-под стражи
Цемах вернется на неподконтрольную Украине территорию по месту регистрации. Фото: Reuters

Сторона обвинения не комментирует информацию о передаче России свидетеля по делу катастрофы MH17 Владимира Цемаха, которого сегодня суд освободил из-под стражи.

Об этом заявил руководитель группы прокуроров Олег Пересада.

"Я не могу комментировать вопрос обмена, поскольку ко мне как руководителю группы прокуроров в уголовном производстве относительно Цемаха никакая официальная информация относительно его обмена не поступала", - сказал прокурор.

"Цемах будет труднодоступным для международной совместной следственной группы. У него есть личные обязательства. В то же время какого-либо контроля, как ношение электронного браслета или иного способа отслеживать его перемещение, у нас нет. Он обязан появляться, но никто не дает гарантий, что он будет появляться", - добавил Пересада.

Он добавил, что Цемах вернется на неподконтрольную Украине территорию по месту регистрации.

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Недавно появилась информация, что Владимир Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной. Он фигурирует в деле о сбивании малайзийского "Боинга" рейса МH17 на Донбассе летом 2014-го.

5 сентября суд отпустил бывшего боевика группировки ДНР из-под стражи.

После этого президент России Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми узниками находится на финальной стадии.

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Дата
05
сентября

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