Обмен пленными: Путин сделал еще один анонс

Путин впервые прокомментировал обмен пленными после освобождения Цемаха. Фото: росЗМИ

Решение об обмене пленными примут в ближайшее время.

Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время встречи со своим кумом, украинским политиком Виктором Медведчуком, сообщили российские СМИ.

Путин заявил, что по незаконно удерживаемым Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком в РФ "особая позиция".

"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - говорит Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия вновь заговорила об условиях возврата украинцев

Президент России Владимир Путин прокомментировал подготовку к обмену пленными. Сказал, что эта процедура находится на финальной стадии.