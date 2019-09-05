Обмен пленными: Путин сделал еще один анонс

Решение об обмене пленными примут в ближайшее время.
Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время встречи со своим кумом, украинским политиком Виктором Медведчуком, сообщили российские СМИ.
Путин заявил, что по незаконно удерживаемым Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком в РФ "особая позиция".
"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - говорит Путин.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал подготовку к обмену пленными. Сказал, что эта процедура находится на финальной стадии.
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