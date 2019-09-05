Россия вновь заговорила об условиях возврата украинцев

Росіяни планируют повернути українців за конвенцією про повернення засуджених. Фото: РБК

Россия вновь подняла вопрос обмена пленными.

В рамках этой процедуры планируют отдать большое количество украинцев, но не называют его, заявил министр юстиции России Александр Коновалов, передают российские СМИ.

"Для этого, как правило, требуется согласие того, кто передается, передающей и принимающей сторон", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обмен пленными откладывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обмен заключенными между Россией и Украиной, который может начаться 7 сентября. "Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным", – сказал он.