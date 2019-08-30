Обмен пленными откладывается

Надо ждать официальной информации, по обмену пленными. Фото: Укринформ

Обмен пленными отложили до следующей недели.

Процесс переговоров по обмену продолжается, сообщают в украинских правоохранительных органах, пишет Радио.Свобода.

"Когда взаимном освобождении удерживаемых лиц завершится Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в сообщении Офиса президента Украины в Facebook.

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Родные одного из украинских пленных моряков, которых должны вернуть на Родину в рамках обмена, возвращаются домой, не доехав до Киева.