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пятница, 30 августа 2019 10:41

Обмен пленными откладывается

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Обмен пленными откладывается
Надо ждать официальной информации, по обмену пленными. Фото: Укринформ

Обмен пленными отложили до следующей недели.

Процесс переговоров по обмену продолжается, сообщают в украинских правоохранительных органах, пишет Радио.Свобода.

"Когда взаимном освобождении удерживаемых лиц завершится Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в сообщении Офиса президента Украины в Facebook.

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Родные одного из украинских пленных моряков, которых должны вернуть на Родину в рамках обмена, возвращаются домой, не доехав до Киева.

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Дата
30
августа

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