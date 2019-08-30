"Просто поддались эмоциям" - родственники одного из украинских моряков

Родные одного из украинских моряков возвращаются домой, не доехав до Киева. Фото: Politeka.net

Родные одного из украинских пленных моряков, которых должны вернуть на Родину в рамках обмена, возвращаются домой, не доехав к Киеву.

"Просто поддались эмоциям и рванули на Киев. Нам сказали в Офисе украинского омбудсмена и не только там ждать официального звонка", — на условиях анонимности объяснил отец одного из моряков", - сообщили "Крым.Реалии".

Издание ru.krymr.com пытается получить официальный комментарий у украинского омбудсмена о подробностях обмена.

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Переговоры по обмену пленными еще продолжаются. Информация о завершении обмена не соответствует действительности, сообщили в Офисе президента. "Уже не впервые мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - сказано в сообщении.