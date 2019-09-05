После освобождения свидетеля трагедии МН17 Путин заговорил об обмене

Президент России Владимир Путин прокомментировал подготовку к обмену пленными.
Сказал, что эта процедура находится на финальной стадии, передают "Риа новости".
"Мы финализируем наши переговоры, обмен будет большим, масштабным ... Довольно сложно было принимать решение о конкретных людях, но подходим к финалу", - сказал Путин.
До этого российские СМИ сообщали, что на обмен готовят большое количество пленных украинцев.
Процесс переговоров по обмену продолжается, сообщают в украинских правоохранительных органах
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