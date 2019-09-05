После освобождения свидетеля трагедии МН17 Путин заговорил об обмене

Путин заявил, что принимать решение по освобождению некоторых Украинской было ему сложно. Фото: Униан

Президент России Владимир Путин прокомментировал подготовку к обмену пленными.

Сказал, что эта процедура находится на финальной стадии, передают "Риа новости".

"Мы финализируем наши переговоры, обмен будет большим, масштабным ... Довольно сложно было принимать решение о конкретных людях, но подходим к финалу", - сказал Путин.

До этого российские СМИ сообщали, что на обмен готовят большое количество пленных украинцев.

Обмен пленными отложили. Процесс переговоров по обмену продолжается, сообщают в украинских правоохранительных органах