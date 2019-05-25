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суббота, 25 мая 2019 14:47

"Обещал матери вернуться домой и на следующий день погиб"

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25 мая 2018 года под поселком Зайцево Донецкой области, был убит боец ​​Добровольческого Украинский Корпуса "Правый сектор" Марьян Корчак. 22-летний доброволец с позывным "Хитрый" погиб от осколков снаряда 152 калибра. Родные и друзья Марьяна поделились воспоминаниями о молодого воина.

Автор: ПС
  Боец Марьян Корчак воевал на фронте несколько лет. Был парамедиков в штурмовой роте ДУКу
Боец Марьян Корчак воевал на фронте несколько лет. Был парамедиков в штурмовой роте ДУКу

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На базе 1-й отдельной штурмовой роты Дуку, что в городе Новогродовка Донецкой области, до сих пор хранятся некоторые вещи погибшего Марьяна. Среди них медицинский рюкзак, с которым парень был в тот момент, когда бежал проверять живы его собратья.

Алина Михайлова, руководитель медицинской службы показывает этого рюкзака и рассказала об убитом добровольцев.

"Когда о нем говорят, что он "Хитрый", то я совсем не понимаю почему? Марьян самом деле очень простой и скромный. Именно последнее слово ему и подходило для псевдо. Он не искал выгоду, а сам ее предлагал кому-то", - рассказывает Алина.

На базs сделали некий уголок, где находятся различные военные экспонаты. Среди них и часть воспоминаний о Марьяна.

"Он совершенно растерзан, поэтому шансов у Хитрого выжить не было - говорит она. - Люди в большинстве своем, не понимают, что такое война? Что такое ранение? Эта пробита осколками вещь - доказательство того, что бывает с теми, кто борется за Украину, ее граждан. Марьян был, одним из них. Он боролся до конца".

Автор: ПС
  Марьян Корчак (нижний справа) с бойцами. Также с ним на фото Дмитрий "Ганс" Рубашевский и их командир штурмовой роты Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло
Марьян Корчак (нижний справа) с бойцами. Также с ним на фото Дмитрий "Ганс" Рубашевский и их командир штурмовой роты Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло

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Трагедия случилась 25 мая 2018 года. Трое бойцов - Дмитрий "Ганс" Рубашевский, Вячеслав "Кадет" Донгузов и Марьян Корчак несли стражу на позициях под поселком Зайцево. Вечером там было неспокойно. Летал вражеский беспилотный аппарат.

Под утро он появился снова. В этот момент начался неистовый обстрел наших позиций артиллерией. Били очень прицельно. Из земли и зданий, которые были рядом - выскакивали клубы дыма, огня и осколков. Но по ребятам в тот момент не попадало.

Марьян отдыхал в блиндаже. "Ганс" крикнул "Кадет", чтобы тот разбудил Марьяна. А сам начал стрелять по вражескому разведывательном аппарата. Донгузов подготавливал дымовые шашки, чтобы распустить дымовую завесу в том случае, когда беспилотный аппарат, наводить артиллерию на них. К счастью, где-то через двадцать минут, "птичка" начала удаляться. Рубашевский дал команду Марьяну брать медицинский рюкзак и бежать туда, где жили добровольцы с бойцами ВСУ.

Проверили один подвал, потом дом, осталось проверить еще один объект.

"В тот момент, когда бежали к последней цели, я услышал стороны оккупантов выход снаряда. Упал на землю - раздался взрыв, - вспоминает Дмитрий Рубашевский. - Я встал, все было в дыму. Однако думать было некогда. Поэтому помчался в третий подвал. К счастью, там было все в порядке.

Тогда я начал искать Марьяна, кричать его. К поискам присоединились ребята, которые вылезли из хранилища. Тело нашли, но раны полученные "хитрый" от разрыва снаряда, были несовместимы с жизнью. Он лежал на спине, в бронежилете, присыпанный землей ".

Раны полученные "хитрый" от разрыва снаряда, были несовместимы с жизнью

"Когда все поняли, что Марьян мертв. Командир роты добровольцев Да Винчи, позвонил командиру Львовской Резервной сотни Дуку -" Хаммеру ". И сообщил ему трагическую новость.

Поскольку "Хитрый" был родом из поселка Шкло Львовской области. То главе Львовской сотни, выпала нелегкая миссия рассказать родителям страшную новость о гибели сына.

"Когда мне позвонил Дмитрий Коцюбайло и сказал об убийстве Марьяна. Я сразу же поехал на штаб и поднял личное дело Хитрого .. Решил не звонить родителям бойца ДУК ПС, а поехал в Шкло, - рассказывает командир.

Автор: Михаил Ухман
  Мама Марьяна Корчака рассказала о сыне
Мама Марьяна Корчака рассказала о сыне

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Матери не было в дома, поэтому пришлось начать этот разговор с папой Марьяна. Я до сегодняшнего дня помню выражение его лица, когда он услышал весть о сыне .. Не дай Бог больше одной украинской семьи такое пережить".

"После встреч с собратьями в зоне боевых действий, мне удалось посетить родной поселок Марьяна и пообщаться с родными погибшего воина. В тот момент вся его семья была в сборе. Сестра, брат с детьми, родители.

Когда я зашел в дом, сестра показала мне комнату Марьяна. В уголке стояла небольшая шкаф, а в ней хранились вещи Хитрого: его награды, фото. Он занимался спортом и достиг немалых успехов в нем. В тот момент, когда смотришь на улыбающееся лицо парня с фотографий, - кажется, что все в порядке. Он вышел куда-то и сейчас вернется".

А потом обращаешь вес на его семью. Мать в черной одежде, невеселая сестра, которая с болью следит за моим взглядом, когда я рассматриваю фотографии Марьяна. Марево быстро проходит и наступает жестокая реальность.

"Мы с братом дружили, повсюду ходили вместе. Он был такой добрый, заботливый - говорит Галина, сестра Марьяна и начинает плакать. Такие мытье интервью сами страшные. Ты сдерживаешь себя, чтобы не заплакать. И подаешь девушке стакан воды. С трудом разговор продолжается".

"Я одна из первых узнала, что он воюет. Мы долго пытались это скрывать, но рано или поздно все становится явным. Он не хотел, чтобы родители переживали. Поэтому мы молчали.

Я одна из первых узнала, что он воюет. Мы долго пытались это скрывать, но рано или поздно все становится явным

Когда все это случилось, я была на работе за рубежом. В тот день - пришла на обед и включила интернет. Всегда так делала, во время еды - читала новости. И тут вижу, что в ленте новостей на меня смотрит лицо брата. Сначала не поверила, перечитывала несколько раз. Но новость распространялась".

"Позвонила матери, начала говорить с ней, но о Марьяна ничего не говорила. Спросила о нем, но мама ничего не знала. Однако затем известие подтвердилась.

Поговорив со мной, Галя вышла и в комнату зашла мать Марьяна. Тяжелая судьба женщины, которая тратила юного сына на войне. Тяжелая судьба матери, которая не видит, как ее сын привозит к ней внуков. Однако она вынуждена приходить к нему на могилу. И все это невыносимая боль, отражается в ее глазах.

"Я говорила с ним за день до гибели. Он обещал мне, что скоро вернется. Мне очень хотелось на тот момент, чтобы он встал на очередь за загранпаспортом. Марьян вернулся, но уже не живой, - говорит Дария Нестеровна.

Автор: Михаил Ухман
  Комната Марьяна Корчака дома в городе Стекло на Львовщине
Комната Марьяна Корчака дома в городе Стекло на Львовщине

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Он мне не рассказывал, что воюет. Никогда не говорил о боях. Постоянно говорил, что тренирует детей ..

Я видела его в последний раз - 3 февраля 2018 года. Мы поговорили с ним, он сообщил, что не поедет никуда. На следующий день, я вышла из дома, а он убежал на войну ".

Она успела рассказать, как Марьян заставил свою подругу поверить в себя и сделать операцию. Благодаря этому, девушка жива и здорова.

Когда готовился этот материал, я успел поговорить с другом Марьяна и собратом - Кадетом. Который был с ним на посту в этот злосчастный утро.

"Носить тяжелые дерева - это Марьян. Копать дольше - это Марьян, стрелять - Это Марьян. Он был идейным, ответственным. Таких мало сейчас. О нем можно вспоминать вечно, но словами нам его не вернуть. Только Победой над московским агрессором, мы увековечат его подвиг. Вечная память, друг!"

Автор: Михаил Ухман
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Дата
25
мая

"Обещал матери вернуться домой и на следующий день погиб"

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