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среда, 29 декабря 2021 15:44

Назвали количество погибших детей на Донбассе с начала войны

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Назвали количество погибших детей на Донбассе с начала войны
В результате войны на Донбассе 152 ребенка погибли. В общей сложности пострадали более 73 тыс. детей. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В результате российско-украинской войны на Донбассе погибли 152 ребенка. Еще более 73 тыс. детей подверглись психологическому насилию.

Об этом сообщила пресс-служба офиса омбудсмена, пишет "РБК-Украина".

По данным ведомства, 73 332 ребенка получили статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

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Из них:

- 73 236 - подверглись психологическому насилию;
- 95 - получили ранения, контузию или увечье;
- один ребенок стал жертвой сексуального насилия;
- 152 - погибли.

"Почти полмиллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи. Растет поколение, окруженное насилием и страхом, ставящим под угрозу их будущее", - рассказали в ЮНИСЕФ.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли более 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.

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Дата
29
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