Назвали количество погибших детей на Донбассе с начала войны

В результате российско-украинской войны на Донбассе погибли 152 ребенка. Еще более 73 тыс. детей подверглись психологическому насилию.
Об этом сообщила пресс-служба офиса омбудсмена, пишет "РБК-Украина".
По данным ведомства, 73 332 ребенка получили статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
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Из них:
- 73 236 - подверглись психологическому насилию;
- 95 - получили ранения, контузию или увечье;
- один ребенок стал жертвой сексуального насилия;
- 152 - погибли.
"Почти полмиллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи. Растет поколение, окруженное насилием и страхом, ставящим под угрозу их будущее", - рассказали в ЮНИСЕФ.
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
С начала российской агрессии на Донбассе погибли более 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.
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