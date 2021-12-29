Поехал за больной матерью, а оказался в тюрьме: оккупанты четыре года удерживают многодетного отца

Украинца Владимира Черкаса более четырех лет российские оккупанты удерживают в следственном изоляторе на территории оккупированной части Донецкой области. У мужчины серьезные проблемы со здоровьем. Фото: t.me/denisovaombudsman

Украинца Владимира Черкаса более четырех лет российские оккупанты удерживают в следственном изоляторе при Западной исправительной колонии № 97 в Макеевке Донецкой области.

У мужчины есть серьезные проблемы с сердцем и он нуждается в немедленной помощи, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Более двух лет оккупанты держали Владимира Черкаса в печально известной тюрьме "Изоляция" по обвинению в якобы шпионаже и диверсиях, где над ним издевались, избивали и заставляли тяжело работать. После пыток у Владимира ухудшилось самочувствие - возникли проблемы с сердцем, гипертонические кризисы стали хроническими", - рассказала Денисова.

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Черкас попал в плен 6 сентября 2017 года в Донецке. На временно оккупированную территорию он поехал из-за смерти отца, хотел вывезти больную мать. О точном месте нахождения Владимира стало известно от освобожденных из плена в декабре 2019-го граждан Украины.

Ему не оказывают надлежащей медицинской помощи. Он лишен телефонной связи, встреч и переписки с родными и близкими.

У Владимира осталось без родительской заботы пятеро детей. Трое из них несовершеннолетние. Людмила Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно - о жестокой пытке, которую Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.