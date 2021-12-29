Поехал за больной матерью, а оказался в тюрьме: оккупанты четыре года удерживают многодетного отца

 
Ексклюзивы
1/5
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 846
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1341
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 387
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1287
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 900
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2826
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2745
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1053
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1026
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
7
12
10
40
23
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Украинские военные впервые применили американские Javelin
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
Как армия держит оборону на линии фронта в Авдеевке, Нью-Йорке и Травневом: фоторепортаж
Как армия держит оборону на линии фронта в Авдеевке, Нью-Йорке и Травневом: фоторепортаж
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Видео
Все видео
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
Интервью
1/5
"Россия своих "кротов" любит, выращивает и продвигает в украинской власти" - Олег Рыбачук
"Россия своих "кротов" любит, выращивает и продвигает в украинской власти" - Олег Рыбачук
1 Просмотров: 774
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 936
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1836
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1449
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 666
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 666
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
среда, 29 декабря 2021 10:44

Поехал за больной матерью, а оказался в тюрьме: оккупанты четыре года удерживают многодетного отца

  Комментировать
Поехал за больной матерью, а оказался в тюрьме: оккупанты четыре года удерживают многодетного отца
Украинца Владимира Черкаса более четырех лет российские оккупанты удерживают в следственном изоляторе на территории оккупированной части Донецкой области. У мужчины серьезные проблемы со здоровьем. Фото: t.me/denisovaombudsman

Украинца Владимира Черкаса более четырех лет российские оккупанты удерживают в следственном изоляторе при Западной исправительной колонии № 97 в Макеевке Донецкой области.

У мужчины есть серьезные проблемы с сердцем и он нуждается в немедленной помощи, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Более двух лет оккупанты держали Владимира Черкаса в печально известной тюрьме "Изоляция" по обвинению в якобы шпионаже и диверсиях, где над ним издевались, избивали и заставляли тяжело работать. После пыток у Владимира ухудшилось самочувствие - возникли проблемы с сердцем, гипертонические кризисы стали хроническими", - рассказала Денисова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пытали и бросали в карцер: у плененного украинского военного развилась психическая нестабильность

Черкас попал в плен 6 сентября 2017 года в Донецке. На временно оккупированную территорию он поехал из-за смерти отца, хотел вывезти больную мать. О точном месте нахождения Владимира стало известно от освобожденных из плена в декабре 2019-го граждан Украины.

Ему не оказывают надлежащей медицинской помощи. Он лишен телефонной связи, встреч и переписки с родными и близкими.

У Владимира осталось без родительской заботы пятеро детей. Трое из них несовершеннолетние. Людмила Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно - о жестокой пытке, которую Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поехал за больной матерью, а оказался в тюрьме: оккупанты четыре года удерживают многодетного отца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

Крупнейший авианалет разрушил столицу страны

Самое читаемое
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 8145
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 7200
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 1 Просмотров: 6444
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 5454
Сколько процентов мужчин выбирают грудь, а не ягодицы женщин: неожиданная статистика
Сколько процентов мужчин выбирают грудь, а не ягодицы женщин: неожиданная статистика
8
 Просмотров: 4977
Донбасс
"Давайте поможем человеку, защищавшему нас и страну" - волонтер просит помощи на лечение ветерана морской пехоты
"Давайте поможем человеку, защищавшему нас и страну" - волонтер просит помощи на лечение ветерана морской пехоты
 Просмотров: 99
В Донецкой области в воинской части погиб контрактник
В Донецкой области в воинской части погиб контрактник Просмотров: 198
Оккупанты ударили по Катериновке и Крымскому
Оккупанты ударили по Катериновке и Крымскому Просмотров: 261
На оккупированной Луганщине близко сотни танков находятся за пределами хранения - ОБСЕ
На оккупированной Луганщине близко сотни танков находятся за пределами хранения - ОБСЕ Просмотров: 171
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
 Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
11
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
4
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
2
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
2
Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
2
У Зеленского ответили на критику The New York Times относительно команды комиков
Голосов: 12088
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть