Настоящий русский мир: на оккупированной Луганщине женщину убили за самогон

На оккупированной Луганщине супружеская пара расправилась с пожилой женщиной.

Об этом сообщают в паблик "Свердловск - ты должен это знать" запрещенной соцсети Вконтакте.

Страшное преступление произошло в захваченном Хрустальном (бывший Красный Луч - Gazeta.ua).

Автор: Депо.Донбасс Старушку убили ради литра самогона

Женщине 1948 года многократно вспороли живот пара алкоголиков, которым она продавала самогон.

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Вероятно бабка решила не давать окутанную в долг.

Убийцы забрали литр самогона и 700 руб (285 грн - Gazeta.ua), а затем пошли выпивать.

Бывший руководитель Партии регионов в Донецком областном совете Николай Загоруйко попал в подвал боевиков. Террористы назвали его агентом СБУ и врагом так называемого народа ДНР, пишет Денис Казанский.