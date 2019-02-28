Настоящий русский мир: на оккупированной Луганщине женщину убили за самогон

На оккупированной Луганщине супружеская пара расправилась с пожилой женщиной.
Об этом сообщают в паблик "Свердловск - ты должен это знать" запрещенной соцсети Вконтакте.
Страшное преступление произошло в захваченном Хрустальном (бывший Красный Луч - Gazeta.ua).
Женщине 1948 года многократно вспороли живот пара алкоголиков, которым она продавала самогон.
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Вероятно бабка решила не давать окутанную в долг.
Убийцы забрали литр самогона и 700 руб (285 грн - Gazeta.ua), а затем пошли выпивать.
Бывший руководитель Партии регионов в Донецком областном совете Николай Загоруйко попал в подвал боевиков.
Террористы назвали его агентом СБУ и врагом так называемого народа ДНР, пишет Денис Казанский.
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