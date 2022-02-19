Народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов

На Донбассе под обстрел кафиров попали народные депутаты и представители зарубежных СМИ. Фото: t.me/ypaliychuk

На одной из позиций на Донбассе 19 февраля народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел оккупантов.

Всех эвакуировали в укрытие, сообщила в Telgram спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Где именно кто из нардепов попал под огонь - Палийчук не уточнила. Однако ранее отмечала, что народные депутаты от "Слуги Народа" совместно с представителями зарубежных СМИ побывали на позициях украинских сил в районе Светлодарска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе "вагнеровцы" готовят серию терактов

"Народные депутаты пообщались с военными по поводу оперативной обстановки и по обострению, которое наблюдается в течение последних дней. По словам военнослужащих, ситуация сложная, но полностью контролируемая", - сообщала Палийчук. .

Также представители "Слуги Народа" передали одному из подразделений ВСУ дрон, необходимый для выполнения задач в зоне ООС.

Министр МВД Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов попали под миноментный обстрел на позиции 30-й бригады, уточнил советник министра МВД Антон Геращенко.

"В районе смт Новолуганского журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто на самом делал готовится к наступлению на мирную Украину", - написал он.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и другие депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону проведения ООС 19 февраля. Народепы проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции украинских военных.