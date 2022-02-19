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суббота, 19 февраля 2022 13:55

Депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону ООС
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и другие депутаты от "Слуги народа" прибыли в зону проведения ООС.

Об этом информирует представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram.

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"Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безугла прибыли в зону проведения ООС". – проинформировала она.

Народепы проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции украинских военных. Фото: t.me/ypaliychuk
Народепы проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции украинских военных. Фото: t.me/ypaliychuk
Народепы проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции украинских военных. Фото: t.me/ypaliychuk

Народепы проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции украинских военных.

18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение секретарю СНБО, отдельным министрам и депутатам 19 февраля посетить линию разграничения.

За прошедшие сутки, 18 февраля, российские оккупанты нарушили режим тишины на Донбассе 66 раз. 52 раза враг применил запрещенное Минскими договоренностями оружие.

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Дата
19
февраля

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