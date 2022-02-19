На Донбассе "вагнеровцы" готовят серию терактов

 
Ексклюзивы
1/5
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 6157
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 315
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1215
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 738
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 4473
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 432
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 4905
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3033
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 972
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 225
Фото
Все фото
4
25
12
21
17
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Панахида, ангелы и почетный караул - как во Львове почтили героев Майдана: фото
Панахида, ангелы и почетный караул - как во Львове почтили героев Майдана: фото
&quot;Ангелы Памяти&quot;: киевляне почтили память героев Небесной сотни
"Ангелы Памяти": киевляне почтили память героев Небесной сотни
Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео
Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео
&quot;Песня – объединяет!&quot;: состоялась музыкальная премия &quot;Украинская песня года 2021&quot;
"Песня – объединяет!": состоялась музыкальная премия "Украинская песня года 2021"
Видео
Все видео
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 810
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2106
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2286
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5625
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4545
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 297
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
суббота, 19 февраля 2022 16:01

На Донбассе "вагнеровцы" готовят серию терактов

  Комментировать
На Донбассе &quot;вагнеровцы&quot; готовят серию терактов
Российские наемники собираются взорвать жилые дома. Фото: Reuters

По данным украинской разведки, в Донецк прибыла группа "вагнеровцев", которые вместе с российскими спецслужбами готовят серию терактов.

В частности, планируется взорвать жилые дома, сообщает пресс-группа Оперативно-тактической группировки "Восток".

Цель этих действий – обвинить Украину для дальнейшей эскалации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Русские наемники на Донбассе обстреляли КПВВ "Счастье"

"Отмечаем, что военнослужащие воинских частей, которые входят в состав ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории", — говорится в сообщении.

С оккупированных территорий Донбасса автобусами вывезли 6,6 тыс. граждан в Россию. Планируется задействовать и железнодорожный транспорт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе "вагнеровцы" готовят серию терактов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Противостояние с "беркутовцами" и ультиматум Януковича: вспоминаем революционное 19 февраля - фото, видео

Самое читаемое
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 24894
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
 5 Просмотров: 11538
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск Просмотров: 7596
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду 3 Просмотров: 6957
В Украине зафиксировали новый более заразный вариант штамма Omicron
В Украине зафиксировали новый более заразный вариант штамма Omicron Просмотров: 6327
Общество
Lufthansa останавливает с 21 февраля рейсы в Украину
Lufthansa останавливает с 21 февраля рейсы в Украину Просмотров: 63
Эксперты рассказали, что делать, когда услышали тревожную сирену
Эксперты рассказали, что делать, когда услышали тревожную сирену Просмотров: 126
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ 1 Просмотров: 5490
Русские наемники на Донбассе обстреляли КПВВ "Счастье"
Русские наемники на Донбассе обстреляли КПВВ "Счастье" Просмотров: 711
В результате обстрела насосной станции без воды осталось 50 городов и сел
В результате обстрела насосной станции без воды осталось 50 городов и сел Просмотров: 441
Больше всего комментируют
8
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
5
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
4
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
3
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
Голосов: 58588
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть