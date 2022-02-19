На Донбассе "вагнеровцы" готовят серию терактов

По данным украинской разведки, в Донецк прибыла группа "вагнеровцев", которые вместе с российскими спецслужбами готовят серию терактов.
В частности, планируется взорвать жилые дома, сообщает пресс-группа Оперативно-тактической группировки "Восток".
Цель этих действий – обвинить Украину для дальнейшей эскалации.
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"Отмечаем, что военнослужащие воинских частей, которые входят в состав ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории", — говорится в сообщении.
С оккупированных территорий Донбасса автобусами вывезли 6,6 тыс. граждан в Россию. Планируется задействовать и железнодорожный транспорт.
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