На Донбассе "вагнеровцы" готовят серию терактов

Российские наемники собираются взорвать жилые дома. Фото: Reuters

По данным украинской разведки, в Донецк прибыла группа "вагнеровцев", которые вместе с российскими спецслужбами готовят серию терактов.

В частности, планируется взорвать жилые дома, сообщает пресс-группа Оперативно-тактической группировки "Восток".

Цель этих действий – обвинить Украину для дальнейшей эскалации.

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"Отмечаем, что военнослужащие воинских частей, которые входят в состав ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории", — говорится в сообщении.

С оккупированных территорий Донбасса автобусами вывезли 6,6 тыс. граждан в Россию. Планируется задействовать и железнодорожный транспорт.