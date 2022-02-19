Русские наемники на Донбассе обстреляли КПВВ "Счастье"

Пострадавших из-за обстрелов нет. Фото: "Обозреватель"

В Донбассе русские наемники начали обстреливать КПВВ "Счастье".

Стреляют из вооружения калибра 82 мм, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

На пункте пропуска находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН.

Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет.

Также известно, что через 12 часов российские наемники выпустили 621 снаряд. Из них 167 – снаряды 122 мм, сообщает Ольга Омелянчук.

За минувшие сутки на Донбассе российские оккупанты нарушили режим тишины 66 раз. Из-за обстрелов погиб капитан ВСУ.