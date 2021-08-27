Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных

В августе 2021 года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Клиька раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.

Среди погибших - четверо разведчиков. Двое служили в 74-м разведывательном батальоне. Еще двое погибших - из 54-го и 174-го разведбатов.

Ранения получили 28 бойцов.

7 августа

Ярослав Семеняка, 32 года

Младший сержант 58-й мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского

Автор: 58-я бригада ЗСУ Ярослав Семеняка был водителем автокрана

Семеняка погиб от осколков ракеты. Российские наемники выстрелили из противотанкового комплекса по автокрану, который приехал чинить электричество в поселке Пески под Донецком. Выстрел попал прямо в кабину, в которой был Ярослав. 32-летний боец ​​погиб на месте.

Ярослав Семеняка родом из села Калиновка Конотопского района Сумской. Служил по контракту в Вооруженных силах с июня 2020 року.Залишилися родители и жена.

Похоронен в селе Подлипное Конотопского района Сумской области.

11 августа

Алексей ''Кардан'' Кайданович, 30 лет

Старший солдат 54-го отдельного разведывательного батальона

Автор: 54-й батальйон Алексей Кайданович прошел бои за Иловайск

Кайданович умер в военном госпитале. Был ранен под городом Марьинка, когда противотанковая управляемая ракета (ПТУР) попала в кабину микроавтобуса.

Разведчик находился в зоне Операции объединенных сил в составе 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

''Батальон потерял мужественного воина с неоценимым опытом участия в российско-украинской войне в горячих точках. В составе ''тридцатки'' Алексей выходил из Иловайского котла, после этого с 2017 года проходил службу в 54 батальоне в наиболее опасных местах на линии фронта'', - заявили в бригаде.

''Кардан'' родом из села Федоровка Новоград-Волынского района Житомирской области. Дома остались жена, 6-летний сын и дочь.

Похоронен в Федоровке.

16 августа

Артем Мазур, 26 лет

Старший солдат 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода

Автор: 28-я бригада ЗСУ Артем Мазур погиб в результате снайперского огня

Артем погиб в результате снайперского огня со стороны гибридных российских сил по позициям бригады в районе села Новомихайловка Донецкой области.

Боец был единственным ребенком у матери, имеет еще сводных брата и сестру. Брат тоже служит в зоне операции Объединенных сил. Сам Артем пошел в армию в 2017 году.

"Артем учился в местной школе, закончил профессионально-техническое училище. Тогда подписал контракт и ушел служить в вооруженные войска. Три месяца назад женился. Они были установлены в нашем селе, но жена живет и работает в Пантаевке", - рассказал Староста села Веселое Александр Кива в комментарии "Общественном".

У погибшего осталась жена и мать.

Похоронен в Веселом.

19 августа

Василий Островский, 41 год

Сержант 24-й механизированной бригады им. короля Данила

Автор: 24-я бригада ЗСУ Василий Островский родом из Львовской области

В бою в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской у 41-летнего пехотинца выстрелил вражеский снайпер, когда позиции бригады утюжили из гранатометов.

Василий на фронте был уже не первый год. В 2014 году он был мобилизован, а затем служил по контракту. Работал в муниципальной стоят Львова, но два года назад вернулся в армию. Подписал контракт с королевскими пехотинцами.

''Это была его третья ротация. Поехал он в нее, несмотря на контузию'', - говорят товарищи.

Погибший развелся, но имел сына Демьяна.

Похоронен в Сороках-Львовских.

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22 августа

Юрий Михайлов, 21 год

Лейтенант 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода

Автор: 28-я бригада ЗСУ Юрий Михайлов командовал взводом в 28-й бригаде

Смертельное ранение Юрий получил в собственном взводному опорном пункте. Он был ранен в 15:15, травмы были несовместимы с жизнью.

Михайлов родом из Николаева. В армию пошел сразу после школы. Выпускник Одесской военной академии. В бригаду получил назначение месяц назад.

''К сожалению, Юрий сирота - его воспитывала бабушка. Для нее он был опорой, стимулом жизни, - начальник отдела Министерства ветеранов в Николаевской области Владимир Закалюжний. - Как говорила бабушка, Юрий очень гордился тем, что он стал сначала курсантом, потом - офицером''.

Похоронен в Николаеве.

23 августа

Александр Аксенов, 38 лет

Младший сержант 131-го отдельного разведывательного батальона

Автор: 28-я бригада ЗСУ Александр Аксенов выполнял задачи в ООС в составе 28-й бригады

Аксенов погиб 23 августа на День Флага Украины, в бою у Марьинки в Донецкой области.

Боец родом из города Борисполь Киевской области. Александр пошел служить в 2018 году. На Донбассе был прикомандирован к 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода. Не женат. В Борисполе у ​​мужчины осталась мать.

Похоронен в Борисполе.

24 августа

Вячеслав Питько, 48 лет

Старший сержант 74-го отдельного разведывательного батальона

Автор: 74-й разведывательный батальон ВСУ Вячеслав Питько на службе с 2014 года

Около 19:00 в День Независимости, 24 августа, российские оккупанты недалеко от Донецка открыли огонь из автоматов. Смертельно ранили Вячеслав и еще одного бойца. Пуля пробила бронежилет Питько стороны, прошила внутренние органы и вышла из-под брони.

Вячеслав на фронт ушел добровольцем с самых первых дней войны и все это время защищал нас на востоке. До этого работал на заводе минеральных удобрений.

В августе 2015-го Питько спас своего товарища Александра "Призрака" Федорченко

В августе 2015-го Питько спас своего товарища Александра "Призрака" Федорченко. Впоследствии стал крестным дочери у него. в 2015-м получил несколько осколочных ранений. В 2017 году вернулся к работе на заводе, но с 2020-го снова пошел на службу.

Вячеслав Питько родом из города Каменское на Днепропетровщине. Дома у него остались жена и дочь-школьница.

Похоронен в Каменском.

27 августа

Андрей Вискрибець, 39 лет

Старший солдат 74-го отдельного разведывательного батальона

Автор: 74-й батальйон ВСУ Андрей Вискрибец погиб в Донецкой области

Боец погиб во время обстрела Новомихайловка Марьинского района Донецкой области. Получил смертельное пулевое ранение от огня снайпера.

Андрей родом из Запорожья. Защищал Украину с 2015 года - сначала был мобилизован, а в 2016-м заключил первый контракт с Вооруженными силами.

Проходил службу в 26-й и 55-й артиллерийских бригад, последний контракт был с 74-м розвидувалним батальоном.

У Андрея осталась жена и двое детей.

Похоронен в Запорожье.

30 августа

Роман Задорожный, 27 лет

Солдат 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила

Автор: ОО "Ассоциация ветеранов и участников АТО / ООС Каменеччины" Роман Задорожный родом из Львовщины

Роман Задорожный получил смертельное ранение 30 августа во время обстрела у позиций бригады возле села Новозвановка Попаснянского района Луганщины. Враг трижды обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Военный родом из поселка Добротвор Червоноградского района Львовской области. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила. На войне находился с 2014 года.

У него осталась мама, сестры и братья.

Похорон Задорожного запланирован на 2 сентября.

На Донбассе в июле 2021 г. года Украина потеряла семь бойцов. Двое из них умерли в госпитале после непродолжительного лечения. Среди погибших - четверо офицеров. Двое были командирами на уровне роты, еще один - высокопоставленный офицер-тыловик, который занимался логистикой целой бригады. Четвертый погибший капитан - начальник медицинского пункта.