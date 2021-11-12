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пятница, 12 ноября 2021 04:40

Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник над Луганщиной

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Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник над Луганщиной
Миссия ОБСЕ не смогла вернуть свой дрон. Фото: Телеграф

Наблюдатели миссии ОБСЕ потеряли контроль над БПЛА малого радиуса действия вблизи Перевальска на оккупированной Луганской области.

"10 ноября члены патруля Миссии находились на юго-восточной окраине н. п. Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) для полета БПЛА СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее. С 10:13 до 10:17 аппарат испытывал влияние помех сигнала GPS (по оценке вследствие вероятного глушения), после чего наблюдатели потеряли контроль над его пространственным положением", - говорится в отчете миссии ОБСЕ, опубликованном 11 ноября 2021 года.

Команда Миссии не смогла вернуть летательный аппарат, после чего покинула этот район.

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Передвижения наблюдателей ОБСЕ снова ограничивали, в частности, на двух блокпостах вооруженных формирований РФ в Донецкой области, а также в пределах и вблизи участков разведения в районах Станицы Луганской и Золотого в Луганской области.

За 10 ноября российские оккупанты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди украинских военных нет, сообщает штаб ООС. На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями оружия.

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