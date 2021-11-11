Украинские защитники огнем заставили врага перестать стрелять

С начала текущих суток на Донбассе не фиксировали нарушений. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 10 ноября, российские оккупанты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди украинских военных нет, сообщает штаб ООС. На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями оружия.

"В районе Прицепиловки Новоайдарского района Луганской области враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Катериновки на Луганщине оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В сторону Широкиного российские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Возле Золотого-4 противник обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия. Неподалеку Новотошковского Луганской области вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на утро 11 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали.

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СММ ОБСЕ зафиксировала, как над позициями ВСУ возле Болотеного на Луганщине пролетел вражеский беспилотник и сбросил разорвавшийся боеприпас, в том числе в непосредственной близости от наблюдателей.