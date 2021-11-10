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среда, 10 ноября 2021 22:28

В зоне ООС скончался украинский военный

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В зоне ООС скончался украинский военный
Умер Владимир Феняк из Кировоградской области. Фото: Украинская правда

Во время несения службы в ООС скончался военнослужащий Кировоградской области Владимир Феняк.

34-летний военнослужащий из села Йосиповка Головановского района скончался 10 ноября в 1:50 вблизи Бахмута в результате тромбоемболии легочной артерии. "Он не болел, он выполнял задачи. Ночью произошло нападение у него, и он умер", в комментарии "Общественному" рассказала представитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Руслана Францишкевич.

"Я разговаривал с военным комиссариатом. Сказали, что завтра утром уедут оттуда и под вечер бойца привезут", сообщил староста села Йосиповка Владимир Миколюк. Военного привезут 11 ноября.

Захоронение состоится 12 ноября в 12:00 в селе Йосиповка Головановского района.

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Младший сержант Владимир Феняк – 1987 года рождения, проходил военную службу в должности командира отделения взвода управления противотанковой артиллерийской батареи в воинской части А2227.

Ранее проходил военную службу, с 2014 по 2017 год был мобилизован, следующий контракт подписал в ноябре 2020 года.

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Дата
10
ноября

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