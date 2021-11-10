В зоне ООС скончался украинский военный

Умер Владимир Феняк из Кировоградской области. Фото: Украинская правда

Во время несения службы в ООС скончался военнослужащий Кировоградской области Владимир Феняк.

34-летний военнослужащий из села Йосиповка Головановского района скончался 10 ноября в 1:50 вблизи Бахмута в результате тромбоемболии легочной артерии. "Он не болел, он выполнял задачи. Ночью произошло нападение у него, и он умер", в комментарии "Общественному" рассказала представитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Руслана Францишкевич.

"Я разговаривал с военным комиссариатом. Сказали, что завтра утром уедут оттуда и под вечер бойца привезут", сообщил староста села Йосиповка Владимир Миколюк. Военного привезут 11 ноября.

Захоронение состоится 12 ноября в 12:00 в селе Йосиповка Головановского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам

Младший сержант Владимир Феняк – 1987 года рождения, проходил военную службу в должности командира отделения взвода управления противотанковой артиллерийской батареи в воинской части А2227. Ранее проходил военную службу, с 2014 по 2017 год был мобилизован, следующий контракт подписал в ноябре 2020 года.