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воскресенье, 07 ноября 2021 05:39

На Донбассе оккупанты сбросили с дрона боеприпас на позиции ВСУ - ОБСЕ

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На Донбассе оккупанты сбросили с дрона боеприпас на позиции ВСУ - ОБСЕ
В Луганской области пролетел вражеский беспилотник и сбросил боеприпас. Фото: ООС

СММ ОБСЕ зафиксировала, как над позициями ВС Украины возле Болотенного на Луганщине пролетел вражеский беспилотник и сбросил разорвавшийся боеприпас, в том числе в непосредственной близости от наблюдателей. Это следует из опубликованного на сайте ОБСЕ оперативного отчета Специальной мониторинговой миссии этой Организации в Украине.

Согласно ему, в 14:15 6 ноября, патрулируя на западной окраине н. п. Болотенное (подконтрольный правительству, 22 км северо-восточнее Луганска), команда Миссии слышала 4 очереди из стрелкового оружия на расстоянии менее 50 м к югу от своего местоположения. После этого члены патруля СММ немедленно вернулись в автомобиле.

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Через несколько секунд, когда патруль уже двигался, команда Миссии видела, как военнослужащие Вооруженных Сил Украины стреляли в воздух, а также как серый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия, не принадлежавший СММ, пролетал на высоте 100-150 м над позициями Вооруженных Сил Украины, а впоследствии — над патрулем Миссии, несмотря на то, что достигнута 22 июля 2020 года договоренность о мерах по усилению режима прекращения огня предусматривает запрет на использование любых видов летательных аппаратов", - говорится в отчете.

Отмечается, что через минуту, в 14:16, когда патруль продолжал движение, "наблюдатели слышали и видели 1 взрыв от разрыва боеприпаса примерно в 20-30 м юго-восточнее своего местоположения".

Украина будет наращивать использование беспилотников Bayraktar.

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