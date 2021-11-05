Украина будет наращивать использование беспилотников Bayraktar – начальник генштаба ВСУ

Скриншот уничтожения беспилотником Bayraktar российской батареи гаубиц / Скриншот со страницы ООС в Facebook

Высшее военное руководство ВСУ вынуждено было применить беспилотник Bayraktar после того, как российские наемники убили и ранили нескольких украинских военных, а ОБСЕ и дипломатия не сработали, чтобы успокоить оккупантов.

Об этом заявил начальник генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Шаптала в эфире программы "Право на власть".

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"Мы видели, что происходили обстрелы наших солдат. Российские оккупационные войска нарушили Минские соглашения, поставили прицепную артиллерию, которая обстреливала наши позиции, где погиб наш военный и был ранен еще один. ОБСЕ не сработало, нота дипломатии тоже. Тогда главнокомандующий решил ответить стрельбой из Bayraktar", – сказал Шаптала.

По его словам, ответ артиллерией украинских военных был бы нарушением Минских соглашений. Шаптала опроверг информацию российских СМИ, что якобы Bayraktar залетел на временно неподконтрольную Украине территорию.

"Если бы залетел на их территорию, они бы воспользовались случаем и уничтожили его. Мы не нарушали линии разграничения. Россияне нарушили дистанцию, на которую следует отвести артиллерию, подтянули ее снова на передний край", - сказал он.

По его словам, украинские военные в дальнейшем будут применять все необходимое оружие в ответ на обстрелы боевиков.

"Нам государство закупает Bayraktar. У нас они на вооружении. На этом не останавливаемся. Будем их наращивать. Та ситуация, которую сейчас обсуждают – правильно мы применили Bayraktar", – заявил он.

26 октября ВСУ впервые применили в зоне проведения ООС разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar в ответ на то, что с 14.25 до 15.15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск обстреливала позиций ООМ в районе населенного пункта Гранитное. Два военных ВСУ во время обстрела были ранены, один из них погиб. С началом обстрела через ОБСЕ безотлагательно потребовали прекратить огонь и прислали ноту по дипломатическим каналам.

Контрразведчики СБУ разоблачили в Донецкой области членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ. Координировал ее один из боевиков разведывательного подразделения ДНР, сообщили в пресс-центре СБУ.