На Востоке погиб военный из Хмельницкой

11 грудня, около двадцать второго часа в зоне проведения операции объединенных сил погиб 26-летний Андрей Дзюба. Военный родом из Старой Синявы. Об этом говорится на сайте 24tv.ua.
"Боец служил в сто двадцать восьмой отдельной горно-штурмовой бригаде. Погиб при исполнении служебных обязанностей в районе Новотроеикого Донецкой области ", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сутки на Востоке: обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП
У мужчины осталась жена и годовалая дочь.
В Днепропетровской области похоронили бойца Вооруженных сил Романа Беспалого.
×
Комментарии