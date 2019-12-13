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пятница, 13 декабря 2019 08:00

В зоне ООС погиб военный из Хмельницкой

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В зоне ООС погиб военный из Хмельницкой
На Востоке погиб военный из Хмельницкой. Фото: 24tv.ua

11 грудня, около двадцать второго часа в зоне проведения операции объединенных сил погиб 26-летний Андрей Дзюба.

Военный родом из Старой Синявы, пишет 24tv.ua.

"Боец служил в сто двадцать восьмой отдельной горно-штурмовой бригаде. Погиб при исполнении служебных обязанностей в районе Новотроеикого Донецкой области ", - говорится в сообщении.

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У мужчины осталась жена и годовалая дочь.

В Днепропетровской области похоронили бойца Вооруженных сил Романа Беспалого.

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Дата
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