В зоне ООС погиб военный из Хмельницкой

На Востоке погиб военный из Хмельницкой. Фото: 24tv.ua

11 грудня, около двадцать второго часа в зоне проведения операции объединенных сил погиб 26-летний Андрей Дзюба.

Военный родом из Старой Синявы, пишет 24tv.ua.

"Боец служил в сто двадцать восьмой отдельной горно-штурмовой бригаде. Погиб при исполнении служебных обязанностей в районе Новотроеикого Донецкой области ", - говорится в сообщении.

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У мужчины осталась жена и годовалая дочь.

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