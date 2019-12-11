Похоронили бойца ВСУ, которого жестоко замучили в плену

Бойца ВСУ Романа Беспалого похоронили в закрытом гробу. Фото: Фейсбук

В Днепропетровской области похоронили бойца Вооруженных сил Романа Беспалого.

Его изуродованное тело террористы ДНР передали после нескольких месяцев плена, пишет Обозреватель.

Жена не узнала мужа - боевики вернули его тело без внутренних органов и с выколотыми глазами, уверяя при этом, что он покончил с собой. Личность установили после длительного анализа ДНК.

"Его там не убили, а казнили. Изуродовали так ... Глаза выкололи. Лицо полностью не было видно", - рассказал дядя погибшего.

Гроб с телом мужа несли в закрытом виде.

Жена Беспалого Анжела даже после анализа ДНК, отказалась верить в смерть мужа. По ее словам, у него были родинки и шрамы, которых не обнаружили на теле, переданном боевиками.

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Вместе с Беспалим в плен попали еще 7 бойцов. Освободили одного - Максима Горяинова. Он также не узнал Беспалого.

Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе. Бойцы осуществляли тыловую операцию. Скорее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь. 18 ноября тело Беспалого, который находился в плену террористы передали в черном мешке и без одежды.