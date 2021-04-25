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воскресенье, 25 апреля 2021 16:34

На Волыни попрощались с погибшим в Донбассе солдатом Александром Луциком

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На Волыни попрощались с погибшим в Донбассе солдатом Александром Луциком
Александр Луцик / Страница 10-й ОГШБр в facebook

В воскресенье, 25 апреля, в селе Годомичи на Волыни состоялась церемония прощания с солдатом, оператором-разведчиком противотанкового артиллерийского дивизиона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Александром Луциком, 38 лет.

Он погиб 22 апреля в 11:30 в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области вследствие смертельных осколочных ранений, которые получил во время обстрела позиций ВСУ противотанковой управляемой ракетой. Об этом говорится на официальной странице 10-й ОГШБр в facebook.

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"На щите. Прощай, брат. Грустно и тяжело прощаться навсегда с собратьями. Александр Луцик. Навеки в списках "Эдельвейс". Легких облаков тебе, брат. Земля пухом", - говорится в сообщении.

Александр Луцик родился 18 мая 1982 года. Окончил профессиональное училище в пгт Маневичи. Получил специальность столяра. Работал строителем в Польше. В октябре 2019 года пошел по контракту в ряды ВСУ. У него остались брат и сестра.

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