На передовой трое раненых

Боевики продолжают обстреливать военных. Фото: Reuters

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Трое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Противник обстреливал позиции ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - семь.

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"Сегодня, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", - добавили в пресс-центре.

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что о восстановлении Донбасса после боевых действий думают уже сейчас и ищут доноров.