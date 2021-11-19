На границе с Россией поймали участника захвата Луганского аэропорта

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Фото: gp.gov.ua

Во время пересечения государственной границы со стороны РФ 19 ноября задержали экс-сотрудника так называемого министерства государственной безопасности ЛНР, который пребывал в розыске по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Задержанный был участником захвата Луганского аэропорта, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Житель Луганска в 2014 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и стал командиром боевой тактической группы в отдельной бригаде особого назначения "Одесса" так называемого МГБ ЛНР. В начале вооруженной агрессии РФ подозреваемый принимал активное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО, контрразведывательной и диверсионно-разведывательной деятельности", - говорится в сообщении.

Он сопровождал спецоперации МГБ ЛНР, в частности по поиску и задержанию проукраински настроенного местного населения, проведению незаконных обысков и других нарушений конституционных прав граждан.

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В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика так называемой ЛНР. Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.