На границе с Россией поймали участника захвата Луганского аэропорта

 
Ексклюзивы
1/5
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Просмотров: 369
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 927
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 1143
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 837
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 8568
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
10 Просмотров: 4212
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 819
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 729
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 11467
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3312
Фото
Все фото
5
14
4
6
6
Боевики обстреляли телебашню, которая транслирует украинские каналы
Боевики обстреляли телебашню, которая транслирует украинские каналы
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Пулеметчик боевиков случайно забрел на украинские позиции
Пулеметчик боевиков случайно забрел на украинские позиции
Боевики второй раз за неделю обстреляли мирных жителей Невельского
Боевики второй раз за неделю обстреляли мирных жителей Невельского
Российские оккупанты обстреливают минами жилые дома
Российские оккупанты обстреливают минами жилые дома
Видео
Все видео
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
Следователи установили 45 палачей донецкой "Изоляции"
Следователи установили 45 палачей донецкой "Изоляции"
Военные показали видео удара по позициям оккупантов
Военные показали видео удара по позициям оккупантов
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 3780
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1026
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1035
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2583
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1107
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 36
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
пятница, 19 ноября 2021 16:48

На границе с Россией поймали участника захвата Луганского аэропорта

  Комментировать
На границе с Россией поймали участника захвата Луганского аэропорта
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Фото: gp.gov.ua

Во время пересечения государственной границы со стороны РФ 19 ноября задержали экс-сотрудника так называемого министерства государственной безопасности ЛНР, который пребывал в розыске по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Задержанный был участником захвата Луганского аэропорта, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Житель Луганска в 2014 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и стал командиром боевой тактической группы в отдельной бригаде особого назначения "Одесса" так называемого МГБ ЛНР. В начале вооруженной агрессии РФ подозреваемый принимал активное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО, контрразведывательной и диверсионно-разведывательной деятельности", - говорится в сообщении.

Он сопровождал спецоперации МГБ ЛНР, в частности по поиску и задержанию проукраински настроенного местного населения, проведению незаконных обысков и других нарушений конституционных прав граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луганский аэропорт держал оборону 146 дней

В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика так называемой ЛНР. Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На границе с Россией поймали участника захвата Луганского аэропорта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Наводнение смыло под воду 72 села

Самое читаемое
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 1 Просмотров: 19720
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
14
 Просмотров: 9090
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
Американская певица посреди концерта помочилась на фаната. Видео 18+
 Просмотров: 8820
&quot;Будем закрывать магазины и ехать в Польшу&quot; - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
43
 Просмотров: 8568
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
 Просмотров: 6867
Донбасс
Боевики обстреляли телебашню, которая транслирует украинские каналы
Боевики обстреляли телебашню, которая транслирует украинские каналы
5
 Просмотров: 405
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
 Просмотров: 1269
Российские оккупанты убили украинского воина
Российские оккупанты убили украинского воина Просмотров: 810
За минувшие сутки потерь среди украинских военных на Донбассе нет
За минувшие сутки потерь среди украинских военных на Донбассе нет Просмотров: 63
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
14
 Просмотров: 9090
Больше всего комментируют
14
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
10
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
7
Планировали покушение на одного из министров
4
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
3
"Серьезный удар" - в ОП осудили публикацию отчета разведки по "вагнеровцам"
Голосов: 11847
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть