На фронте горячо: пророссийские боевики палят по позициям ВСУ

За минувшие сутки погиб один военнослужащий. Фото: rbc.ua

7 ноября, пророссийские террористы 20 раз нарушили режим прекращения огня. Позиции подразделений Объединенных сил обстреливали из запрещенным минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также против позиций ВСУ применяли противотанковые управляемые ракеты, сообщила Операции объединенных сил на Facebook.

Российские оккупационные войска осуществили обстрелы у таких населенных пунктов. Трижды у Авдеевки, три раза неподалеку Водяного, в районе Песков, вблизи Гнутово, у опытных и неподалеку Красногоровки.

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Также враждебные обстрелы зафиксировали дважды вблизи Крымского, два раза у Южного, дважды в районе Луганского, неподалеку Хутора Свободного, дважды у Новолуганское. А также неподалеку Майорская.

За минувшие сутки от обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитники получили ранения.

С начала этой эпохи наемники обстреляли наши позиции в районе Луганского. Потерь среди личного состава ВСУ нет.

Несмотря на обстрелы по линии фронта, украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском Донецкой области. Оно должно состояться при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 суток.