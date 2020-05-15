На Донбассе сложилась катастрофическая ситуация с Covid-19

На оккупированных территориях произошла вспышка коронавирусной инфекции. Фото: pixabay.com

Власть так называемых ЛДНР, контролируемых Россией, признала рост числа инфицированных в течение недели.

Как сообщает пресс-служба МинТОТ, наихудшая ситуация сложилась на Луганщине.

"В период с 5 по 14 мая количество инфицированных "официально" увеличилось на 90%. В то же время характер обнародования "официальных данных" свидетельствует о наличии манипуляций и нехватке тестов. Сведения подаются неравномерно и с перерывами в несколько дней", – говорится в сообщении.

Также, несмотря на заявления подконтрольной РФ оккупационной администрации о контроле над распространением заболевания, в Луганске городскую детскую больницу №1 реорганизуют под прием лиц, контактировавших с больными коронавирусом, инфекционное отделение больницы №15 (пгт Юбилейный, Луганск) уже заполнено больными на 100%.

По состоянию на 12 мая в Должанске умер как минимум один врач, больной коронавирусом, однако оккупационная администрация это скрывает.

На фоне частичных послаблений карантина, вводят в пропагандистских целях, сохраняется режим строгой изоляции для жителей городов Алчевск, Перевальск, Первомайск и Должанск. В перечень населенных пунктов с суровой самоизоляцией добавлен поселок Сентяковка (ранее Фрунзе, Славяносербский район).

13 мая в Алчевске состоялся митинг предпринимателей, требовавших отмены жесткого карантина, из-за того, что полностью потеряли заработок.

На временно оккупированной Донетчине в течение недели количество признанных фактов заболевания увеличилось на 25%. Больше всего новых случаев зафиксировано 9 мая – 24, еще 15 зарегистрировали 12 мая.

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"Вместе с тем тенденция к сокрытию летальных случаев на ВОТ ДО продолжается", – сообщили в министерстве.

По имеющейся информации, 7 мая зафиксирован всплеск заболевания среди медперсонала больницы в Докучаевске. 8 мая одна из медсестер гинекологического отделения умерла, однако в ее диагнозе сделана запись "двусторонняя пневмония" без упоминания о коронавирусе.

Больница переведена на ограниченный режим работы, работникам и пациентам строго запрещено сообщать любые данные, 8 мая у них временно изымались телефоны для недопущения распространения сведений о реальном состоянии дел.

Ранее стало известно, что в оккупированном Должанске медики массово болеют коронавирусной инфекцией.