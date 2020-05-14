В оккупированном городе медики массово заразились коронавирусом

В ЛНР произошла вспышка коронавируса среди медиков. Фото: pixabay.com

В оккупированном Должанске на Луганщине заражение коронавирусом подтверждено у 51 жителя и окрестных поселков, из них больше половины – это медики (данные на 12 мая).

Как сообщают местные жители в соцсетях, двое медиков скончались, однако официально причиной их смерти установлены другие диагнозы.

Одна из умерших – эндокринолог Лидия Высоцкая лечилась в инфекционном отделении Червонопартизанска, позже ее перевели в Должанскую реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. До болезни она часто посещала Хрустальный (Красный Луч), где ранее была зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. Тем не менее, причиной смерти медработника указана почечная недостаточность.

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Все заболевшие помещены в горбольницу №2 Червонопартизанска. В местной СЭС заверили, что большинство пациентов переносят заболевание в средней или легкой форме, хотя одному все же понадобилась искусственная вентиляция легких.

Местные жители причиной вспышки называют отсутствие у медиков элементарных средств индивидуальной защиты – защитных костюмов, респираторов, перчаток, средств для дезинфекции.

Также они жалуются на то, что в аптеках города невозможно найти даже элементарных медпрепаратов и средств: бинтов, ваты, марли, антисептиков, противовирусных препаратов и т.д.

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