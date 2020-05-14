Деды не поняли бы: в ДНР разбили памятный знак "Победа"

В оккупированном Харцызске неизвестные поглумились над памятным знаком "Победа".

По сообщениям сепаратистских СМИ, вандалы вырвали несколько букв из знака, установленного в честь недавнего празднования 75-летия Победы.

Как уточнила так называемый городской голова Виктория Жукова, инцидент произошел ночью, на место происшествия вызвали местных правоохранителей.

Чиновница считает, что к вандализму могут быть причастны диверсанты.

Автор: Донецк Live Разбитый памятник в честь Дня Победы в Харцызске

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"Просим откликнуться всех небезразличных. Иначе как диверсией этот поступок назвать сложно", – сказала она.

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