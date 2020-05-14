Танки, гаубицы и "Гвоздики": показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине

Пророссийские боевики устроили в районе оккупированного Миусинска на Луганщине масштабный склад военной техники.

Как пишет "Радио Донбасс. Реалии", данный полигон ранее уже попадал в отчеты наблюдателей ОБСЕ.

Полигон расположен в 4 километрах к юго-востоку от Миусинска – города-спутника Хрустального (ранее Красный Луч).

Фото: скриншот с Google-карты

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На спутниковых снимках можно различить танки, бронированные машины, РСЗО и пушки, скорее всего, 152-мм гаубицы "Мста-Б".

Судя по видео учений боевиков, на полигоне держат САУ 2С1 "Гвоздика", танки Т-64, БМП-1, БМП-2, МТЛБ с расчетами ПЗРК.

Также здесь оборудованы позиции для стрельб, огневые рубежи, укрытия, окопы, места для размещения личного состава и тому подобное.

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