Танки, гаубицы и "Гвоздики": показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине

Пророссийские боевики устроили в районе оккупированного Миусинска на Луганщине масштабный склад военной техники.
Как пишет "Радио Донбасс. Реалии", данный полигон ранее уже попадал в отчеты наблюдателей ОБСЕ.
Полигон расположен в 4 километрах к юго-востоку от Миусинска – города-спутника Хрустального (ранее Красный Луч).
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На спутниковых снимках можно различить танки, бронированные машины, РСЗО и пушки, скорее всего, 152-мм гаубицы "Мста-Б".
Судя по видео учений боевиков, на полигоне держат САУ 2С1 "Гвоздика", танки Т-64, БМП-1, БМП-2, МТЛБ с расчетами ПЗРК.
Также здесь оборудованы позиции для стрельб, огневые рубежи, укрытия, окопы, места для размещения личного состава и тому подобное.
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