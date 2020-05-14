Оккупанты стреляли из запрещенного оружия, погиб украинский военный

За сутки 13 мая в ООС погиб украинский военный, еще двое ранены. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскоими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О военной ситуации на востоке Украины сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

Украинские воины на все обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Гнутово, Талаковка и Широкино противник обстреливал украинской позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По окрестностям Старогнатовки оккупанты дважды задействовали гранатометы различных систем.

Применяя штатное вооружение, украинские воины прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вблизи Крымского дважды открывал огонь из запрещенных минского соглашениями минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики ранили украинского защитника и получили жесткий ответ

Около Катериновки захватчики нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткое и неотвратимое наказание.

По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины ранили трех российских оккупантов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Авдеевки противник дважды вел огонь - с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.

По украинских военнослужащих, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Зайцевото и Хутора Свободного, враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

12 мая вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских военных обстреливали из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.