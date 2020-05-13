За сутки ВСУ вывели из строя 5 боевиков

12 мая вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских военных обстреливали из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности группировки "Восток" возле Павлополя и вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Опытного оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщают в штабе ООС.
В районе ответственности "Север" обстреляли наших защитников у Крымского, Луганского.
На обстрелы противника ОС дали адекватный ответ. Оккупанты свернули активность.
Один военнослужащий ОС был ранен.
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12 мая украинские военнослужащие ранили 5 оккупантов.
Ситуация остается контролируемой.
По состоянию на 17:00 12 мая российские вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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