Оккупанты ранили одного украинского воина, сами потеряли трех боевиков

По состоянию на 17.00 12 мая российские вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Крымского.
По украинским военнослужащим, выполняющим задачи у Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий ООС получил ранения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики обстреляли жилые кварталы
Украинские защитники дали захватчикам жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности.
11 мая российские оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв наши позиции неподалеку населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Авдеевка, Старогнатовка, Южное и Крымское.
По данным разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.
Командование российских оккупационных войск продолжает скрыто повышать боеготовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
Комментарии