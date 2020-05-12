Оккупанты ранили одного украинского воина, сами потеряли трех боевиков

Оккупанты ранили украинского военнослужащего. Фото: Facebook/Операция Объединенных сил

По состоянию на 17.00 12 мая российские вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Крымского.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи у Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий ООС получил ранения.

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Украинские защитники дали захватчикам жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности.

11 мая российские оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв наши позиции неподалеку населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Авдеевка, Старогнатовка, Южное и Крымское.

По данным разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

Командование российских оккупационных войск продолжает скрыто повышать боеготовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.