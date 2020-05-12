Россияне подвезли на передовую запрещенное вооружение

Оккупанты под прикрытием 9 мая привели на передовую запрещенное вооружение. Фото: reuters.com

Командование российских оккупационных войск продолжает скрыто повышать боеготовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, 9 мая под видом якобы обеспечения торжественных мероприятий оккупанты задействовали дополнительное количество транспортных средств, в том числе с целью доставки боеприпасов для вооружения запрещенного калибра на отдельные огневые позиции своих артиллерийских подразделений.

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Также противник усилил контроль за поддержанием боеготовности передовых подразделений, увеличив количество командиров, которые постоянно находятся на передовой.

Незаконные вооруженные формирования запугивали и задерживали наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе.