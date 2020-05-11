Боевики на Донбассе не пропускали и запугивали наблюдателей ОБСЕ

Представительство США в ОБСЕ требует от России и связанных с ней сил позволить полный и беспрепятственный доступ для наблюдателей на всю территорию Украины. Фото: twitter.com/usosce

Незаконные вооруженные формирования в Донбассе запугивали и задерживали пять наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе. Согласно сообщениям, это произошло 8 мая.

Рядом с Горловкой наблюдатели проводили наблюдения с использованием небольшого дрона, чтобы оценить сообщения о недавних разрушения в регионе. Об этом полете было заранее сообщено, пишет "Голос Америки".

Четыре вооруженных человека, трое из которых были с винтовками, остановили патруль и задерживали почти три часа. Заявили представителям ОБСЕ, что те не имели разрешения оперировать дроном в этом регионе. Не позволяли членам миссии зайти в автомобили и поехать. Потом еще трое вооруженных лиц с пистолетами приехали в минибусе и гражданской машине. Требовали у наблюдателей сделать копии документов. Членов миссии отпустили более чем через два часа после задержания, говорится в сообщении ОБСЕ.

Представительство США в ОБСЕ выступило с призывом к России и связанным с ней силам позволить полный и беспрепятственный доступ для наблюдателей ОБСЕ на всю территорию Украины, включая Крым.

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За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирование. Украинские военнослужащие жестко ответили враждебным подразделениям. По данным разведки, пять российских оккупантов получили ранения, сообщили в штабе ООС.